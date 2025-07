"Hazaáruló összeesküvéssel" vádolja Obama kormányát egy friss hírszerzési jelentés

Az amerikai Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatala (ODNI) olyan jelentést adott ki, amely megkérdőjelezi azt a nyolc éve fennálló demokratapárti vélekedést, miszerint Oroszország Donald Trump megválasztását segítette elő 2016-ban. Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója szerint valójában az Obama-adminisztráció vezető tisztviselői szőttek "hazaáruló összeskövést" Trump ellen a választásokba történt orosz beavatkozásról szóló vádakkkal - számolt be a The New York Times