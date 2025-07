Rejtélyes égitestet találtak a Naprendszer peremén: ezt lehet eddig tudni róla

Az újonnan felfedezett égitest nem bolygó és nem is törpebolygó, hanem az úgynevezett "sednoidok" közé tartozik. Az ebbe a kategóriába tartozó űrbéli objektumok a Naprendszer legkülső bolygóján, a Neptunuszon túli, erősen excentrikus pályán keringő égitestek. A 2023 KQ14, vagy angol becenevén "Ammonite", a felfedezéséről szóló Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány szerint

mindössze a negyedik sednoid, amelyet detektáltak.

A kutatók szerint az Ammonite átmérője a visszavert napfény alapján 220-380 kilométer közötti lehet. Összehasonlításképp, a Plútó törpebolygónak 2377 kilométeres, Földünknek pedig 12756 kilométer az átmérője, így igen kis égitestről van szó.

