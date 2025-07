Ukrán drónok hadai zúdultak Moszkvára, Zelenszkij szemtől szemben leülne Putyinnal - Híreink az orosz-ukrán frontról vasárnap

A Kreml geopolitikai gondolkodását elemzők gyakran utalnak vissza egy száz évvel ezelőtt virágzó emigráns orosz szellemi mozgalomra, az eurázsianizmusra. A mozgalom földrajzi alapon próbálta igazolni, hogy Oroszország sem nem Európa, sem nem Ázsia, hanem egy geográfiailag is független „kontinensen”, Eurázsiában fekszik, és feladata Eurázsia egyesítése és vezetése. Az eurázsianizmus ily módon a geopolitikai indíttatású orosz birodalmi törekvések egyfajta igazoló ideológiájává vált, amit jól mutat, hogy az ukrajnai háborút is támogató vezető kortárs orosz ideológus, Alekszandr Dugin maga is az eurázsianizmus híve. Az irányzat egyik létrehozója és földrajztudományos szempontból az eszmerendszert leghatásosabban megalapozó gondolkodó Pjotr Nyikolajevics Szavickij, akinek a műveit olvasva jobban megérthetjük Vlagyimir Putyin geopolitikai gondolkodását is.