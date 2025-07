Elárulta a szakértő, hogy az oroszok mit vettek célba a hiperszonikus Kindzsal rakétákkal

Oroszország július 21-re virradóra újabb nagyszabású támadást hajtott végre Ukrajna ellen, ebben drónok százai mellett több hiperszonikus Kindzsal rakétát is bevetett. Az orosz mk.ru-n Alekszej Leonkov katonai szakértő árult el részleteket a célpontokról.

2025 nyarára már nem jelent meglepetést, hogy Oroszország egyszerre több száz drónnal támad Ukrajnára, ezzel túlterhelve a légvédelmet és ez teremt lehetőséget a hiperszonikus rakétáknak, hogy elérjék a célpontjukat. Hasonló események játszódtak le az éjjel is, amikor négyszáznál is több Sahed vette célba a kelet-európai országot, ezen felül pedig több tucat nagysebességű rakétát is indítottak. Alekszej Leonkov katonai szakértő szerint Moszkva sikerrel járt, mivel eltalálták a Kijev számára létfontosságú létesítményt az egyik Kindzsallal.

Szerinte a Kindzsalokkal szemben az ukránoknak átadott nyugati típusú légvédelem is tehetetlen, ezért a kulcsfontosságú célpontokat lövik velük, elsősorban a védelmi képességek amortizálására. Azt Leonkov nem árulta el, hogy pontosan milyen jellegű támaszpont vagy más jellegű katonai létesítményt vettek célba az éjjel az oroszok, de több Kindzsal is indult. A szakértő még hozzátette, hogy a szerinte minden egyes indítás garantálja a célpont megsemmisítését.

A news.ru szerint elsősorban

fegyverraktárakat értek csapások, Ivano-Frankivszkban egy légibázist lőttek, valamint egyéb felszereléseket tartalmazó hangárokat is.

