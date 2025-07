Kész, ennyi volt: beomlott a korábbi sóbánya Erdélyben

Beomlott egy régi sóbánya a máramarosi Rónaszéken, több személyt kilakoltattak és lezárták a területet - közölte hétfő este a Máramaros megyei prefektusi hivatal.

A román Agerpres jelentése szerint mintegy 30 méteres átmérőjű kráter jött létre a máramarosi Rónaszéken, miután egy régi sóbánya beomlott.

Mintegy 10-15 méter mély gödör jött létre, ennek a mélyén a korábbi bánya korábban lezárt bejárata látható.

Az omlás következtében több személyt ki kellett lakoltatni és mintegy 4000 négyzetméteren zárták le a területet. Mivel a föld folyamatosan mozog, ezért a közeli 186A jelzésű megyei úton is korlátozták a gépkocsiforgalmat, miután az omlás mintegy 50 méteres szakaszon az úttestet is érintette, a forgalmat más útvonalakra terelték.

Șapte persoane, evacuate după prăbușirea fostei mine de sare din Coștiui, județul MaramureșȘapte persoane au fost evacuate în urma prăbușirii unei foste mine de sare din localitatea Coștiui, iar zona a fost izolată pe o suprafață de 4.000 de metri pătr...https://t.co/iY1PdE11k0 pic.twitter.com/7DAyoUc4mK https://t.co/iY1PdE11k0 — ȘTIRILE TRANSILVANIEI (@STransilvaniei) July 21, 2025

A helyszínen tartózkodó Rudolf Stauder alprefektus a román hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy az egykori sókitermelés nyomán megmaradt régi galéria omlott be, és mintegy 150 négyzetméteren további földmozgások érzékelhetők. Közölte: a lakosság védelme érdekében öt házból kiköltöztették a lakókat, ők rokonoknál húzták meg magukat. A házak közül egy van közvetlen veszélyben, de az lakatlan. A földmozgások ennek melléképületeit és a gyümölcsfákat is érintették.

A történelmi Máramarosban található Rónaszéken a sóbányászat kezdetei még a bronzkorra vezethetők vissza, majd a só kitermelése a római korban is folytatódott. A település 1474-es első említésekor már sóhivatala, vára is volt. A helységben a 19. század utolsó éveiben 370 bányász fejtette a sót. A bányákat egy bányaomlás után, 1928 és 1931 között zárták be. Ezután a falu lakóinak egy része elhagyta a települést, akik maradtak, azok kitanulták a kádármesterséget és tölgyfahordókat készítenek, jelenleg mintegy 700 fő lakik a településen.

Címlapkép forrása: Bacea Anton via Wikimedia Commons