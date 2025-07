Mindent elsöprő támadást indított Oroszország: hullottak a tűpontos FAB-ok az urkán állásokra, kő kövön nem maradt

Pokrovszktól északra és északkeletre július 11. és 20. között 450 új orosz légicsapást regisztráltak OSINT-elemzők, műholdképek alapján (térképen kékkel).

After few hours of work, I geolocated around 450 new russian airstrikes since july 11th, north and north-east of Pokrovsk .Those new airstrikes (in blue) are showing that russian forces intend a strong push north of Pokrovsk.THREAD1/20 ⬇️ https://t.co/yLpOtJ7FCw pic.twitter.com/7yLTVLghbt https://t.co/yLpOtJ7FCw — Clément Molin (@clement_molin) July 20, 2025

A részletes elemzésből kiderül, Oroszország porrá bombáz a térségben mindent, ami esetlegesen védelmi állásként szolgálhatna:

elpusztítja a falvakat, a fasorokat, az utakat és szinte minden magasabb épületeket.

A frontvonaltól 6 kilométerre található Nikanorivka 16 bombatámadást kapott egy hét alatt.

A frontvonaltól 6 kilométerre található Nikanorivka 16 bombatámadást kapott egy hét alatt. Az orosz erők fő célpontja mégis Rodinszke, amely 4 kilométerre van a frontvonaltól. Nem véletlen: ezen a településen fut át a Dobropilla-Pokrovszk autóút, amely elvágásával megszűnne a település északi ellátása. Rodinszke közelében az orosz légierő tucatnyi légicsapással pusztít el minden fát, magas épületet és ukrán erődítményt.

Mirnohrodot, Pokrovszk legnagyobb, megerődített elővárosát is folyamatos légicsapások érik, ugyanakkor úgy tűnik, az orosz erők inkább megpróbálják megkerülni a települést. Támadják a Dobropilla irányt is, hátha zavarni tudják a maradék Donbasz ellátását.

, Pokrovszk legnagyobb, megerődített elővárosát is folyamatos légicsapások érik, ugyanakkor úgy tűnik, az orosz erők inkább megpróbálják megkerülni a települést. Támadják a Dobropilla irányt is, hátha zavarni tudják a maradék Donbasz ellátását.

Ezen kívül – ahogy Clément is kiemeli – az orosz légicsapások végtelenül pontossá váltak: egyes pontokon a fasorok (és a feltételezett ukrán állások) is szinte a földdel váltak egyenlővé:

Russian airforce continued to strike ukrainian positions in windbreaks north of the Kostiantynivka-Pokrovsk highway.I highlighted two treelines massively shelled. Red happened before june 11th, orange between june 11th and july 11th and blue since june 11th. pic.twitter.com/qLXkOlx1zn https://t.co/qLXkOlx1zn — Clément Molin (@clement_molin) July 20, 2025

This image shows how many Russian FABs and artillery strikes were carried out on a Ukranian defensive network. Every red dot is a strike while the yellow is the trenchline. pic.twitter.com/C0brsWgmbl https://t.co/C0brsWgmbl — Heyman_101 (@SU_57R) July 19, 2025

