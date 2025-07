Nagylelkű közösségi gyűjtés indult Ukrajnának - Összedobták a pénzt hat darab D-30-asra

Ukrajna számos nagyon hasznos felszereléshez jutott már hozzá közösségi finanszírozásból. Bár a leggyakrabban nem az emberélet kioltására alkalmas eszközöket vásárolják meg a lelkes civilek, néha bizony támadó fegyverzetre is összedobják a pénzt. Hol jobbra, hol rosszabbra.

Kijev nyugati civil támogatói általában ruházatot, élelmiszert, orvosi ellátmányokat, rádiókat, illetve polgári drónokat vásárolnak be az ostrom alatt álló országnak, de korábban is volt már példa arra, hogy fegyvereket szereztek. A legismertebb ilyen "bevásárlás" egészen biztosan a Superbonger 9000 becenévvel illetett 2Sz7 Pion önjáró löveg volt (bár azt nem külföldről vették meg Kijevnek, csak az árát adták oda az ukránoknak), most viszont egy kevésbé hasznos szállítmánynak is örülhetnek Ukrajnában.

A Radio Prague International értesülései szerint cseh civilek 2,4 millió eurónyi pénzt szedtek össze azért, hogy hat darab D-30-as tarackot vegyenek az ukránoknak.

Feltűnő lehet, hogy 2,4 millió euró (majdnem egy milliárd forint) sok pénz ugyan, de a nehézfegyverzetet ennél azért általában drágábban szokták adni. A megfigyelés helyes, ugyanis

hiába a csehek jó szándéka, a D-30 as még a '60-as évek elején állt szolgálatban a Szovjetunióban, azóta a 122 mm-es vontatott tarack már látványosan elavult.

Bár az ukránoknak 122-es tüzérségi lőszerből aránylag nagy készleteik vannak, a drónok által dominált frontvonalakon a lassan mozgatható, korosodó D-30-asok valószínűleg nem fognak túl nagy szolgálatot tenni Kijevnek.

Címlapkép forrása: MORH/ T. Brandt via Wikimedia Commons