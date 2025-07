Olyan videót tett közzé Donald Trump, amelyben bilincsbe verve viszik el Barack Obamát

Donald Trump amerikai elnök saját közösségimédia-platformján, a Truth Social-ön olyan, mesterséges intelligencia segítségével készített videót tett közzé, amelyben bilincsben viszik el, majd börtönbe vetik egyik elődjét, Barack Obamát.

A videó előzménye, hogy Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés Trump által kinevezett igazgatója nemrég

azzal vádolta meg Obamát, hogy kormányzatának magas rangú tisztviselői „hazaáruló összeesküvést” szőttek az akkor még megválasztott elnök Trump ellen 2016-ban.

Gabbard kijelentései azzal a vizsgálattal kapcsolatosak, melynek eredménye szerint Oroszország befolyásolta a 2016-os amerikai elnökválasztást Trump javára. A jelenlegi elnök akkor a demokrata Hillary Clintonnal szemben győzedelmeskedett.

A mostani hírszerzési vezető azt állítja, hogy Obama és emberei azzal a céllal szőttek összeesküvést, hogy hiteltelenítsék Trump 2016-os megválasztását az orosz beavatkozással kapcsolatos vádakkal.

A most közzétett, részben AI-generált videóban Trump Obamáról, Joe Biden volt elnökről és más demokrata politikusokról vágott össze felvételeket, melyeken a politikusok azt mondják,

Senki nem áll a törvény felett.

(No one is above the law.)

Ezt követően a videón Trump és Obama ül egymás mellett mosolyogva az Ovális Irodában, de egyszer csak napszemüveges FBI-ügynökök érkeznek, akik bilincsbe verik az Egyesült Államok első színesbőrű elnökét. Ezt követően Obamát már egy börtöncellában látjuk narancssárga rabruhában.

Címlapkép: Barack Obama és Donald Trump találkozik 2016-ban, Trump megválasztása után. Forrás: Jesusemen Oni / VOA / Wikimedia Commons