Pofonegyszerű ötlettel bénítják meg a háború legfélelmetesebb fegyvereit - Videón a filléres megoldás

Ha valamit biztossá tett az orosz-ukrán háború, az az, hogy a fegyveres erőknek rengeteg energiát kell fektetni a filléres kamikaze-drónok elleni védekezésbe. Világszerte új lendületet kapott a robotrepülőgépek zavarására szolgáló elektronikus harcászati rendszerek fejlesztése, de pont az ukránok példáján láthatjuk: néha egy kő egyszerű trükk is beválhat.

2022 óta lényegében folyamatosan láthatjuk, ahogy az orosz és ukrán haderő kölcsönösen próbálja kicselezni egymás drónjait. Ha az egyik fél elektronikus zavaróberendezéseket pakol a járműveire, akkor a másik elkezd optikai kábellel irányított drónokat használni. Ha kiegészítő páncélt hegesztenek a harckocsikra, akkor az ellenfél nagyobb átütőerejű robbanótöltetet kötöz a drónjára.

Van egy már-már kőkorszaki módszer, ami úgy néz ki, hogy a legtöbb öngyilkos fegyver ellen hatékony:

fogjunk néhány rudat, üssük le őket a földbe, közéjük pedig feszítsünk ki egy erősebb hálót.

Ukrainian supply road to Pokrovsk. Several Russian FPV drones got stuck in an anti-drone net at the entrance road. pic.twitter.com/Y5CAQp9SJz https://t.co/Y5CAQp9SJz — NOELREPORTS (@NOELreports) July 19, 2025

A nemrég megjelent videón egy ukránok által ellenőrzött útszakasz látható Pokrovszk közelében, a felvételen pedig jól látható, hogy több orosz drónt is sikerült a hálókkal megállítani. A trükk amellett hogy olcsó (illetve az optikai kábeles gépeket is megfogja), egy másik okból is nagyon hatékony: a drónok kameráin a hasonló hálók az utolsó pillanatokban válnak láthatóvá, így a pilótának sokszor esélye sincs megmenteni a gépét, az beleakad a hálóba. Természetesen ilyen esetben is lehetséges, hogy a drón pusztán a tömegének és a sebességének köszönhetően leszakítja a hálót, a rotorok köré gabalyodó akadály miatt azonban így is irányíthatatlanná fog válni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images