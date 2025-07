Történelmi bejelentés: óriás atomprogram indul Amerikában

A Westinghouse azt tervezi, hogy 10 nagy teljesítményű reaktor építését kezdi meg az Egyesült Államokban 2030-ig – közölte a cég megbízott vezérigazgatója, Dan Sumner a Donald Trump elnökkel folytatott megbeszélésén.

Az amerikai cég által bejelentett tervek szerint

tíz nagyméretű atomreaktor építését kezdi meg 2030-ig az Egyesült Államokban

- írta meg a Nucnet. A bejelentésre a Carnegie Mellon Egyetemen rendezett energetikai és mesterséges intelligencia konferencián került sor.

A Westinghouse AP1000 típusú reaktora egy nyomottvizes atomerőművi blokk, amelyet kifejezetten a biztonság, egyszerűség és gazdaságosság jegyében terveztek. Névleges teljesítménye mintegy 1100 megawatt, és legfőbb újdonsága a passzív biztonsági rendszer, amely külső áramforrás vagy emberi beavatkozás nélkül is képes hűteni a reaktort vészhelyzet esetén. Az AP1000 kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, mint korábbi típusok, így egyszerűbb a karbantartása és alacsonyabb a hibalehetőség. Üzemanyaga enyhén dúsított urán, tervezett élettartama legalább 60 év. A reaktort már több helyszínen – például Kínában és az Egyesült Államokban – is alkalmazzák, ahol a moduláris felépítés előnyeit is kihasználják a gyorsabb építés érdekében.

Amikor az Ön (Trump – a szerk.) víziójával összhangban valósítjuk meg ezeket a fejlesztéseket, az Egyesült Államok gazdaságában 75 milliárd dollárnyi értéket teremtünk. A fejlesztések megvalósítása több mint 55 ezer munkahely létrejöttét vagy megtartását jelenti országszerte a gyártás, a mérnöki tervezés és az építőipar területén

- mondta Summer a találkozón.

Trump májusban négy végrehajtási rendeletet adott ki, amelyek

célja az amerikai atomenergia-termelés megnégyszerezése 2050-ig.



Az amerikai elnök a bejelentéssel összhangban korábban azt hangsúlyozta, hogy 2030-ig tíz nagy atomreaktor építését "szeretné folyamatban látni", és elrendelte a Nukleáris Szabályozási Bizottság szabályainak és irányelveinek "teljes körű felülvizsgálatát".

Az Egyesült Államok az elmúlt 30 év során csupán két új atomerőművi reaktort helyezett üzembe – mindkettő a Westinghouse AP1000-es típusához tartozik. A projekttel azonban sok probléma volt: 18 milliárd dollárral lépte túl a költségvetést és hét évet késett. Az atomerőmű második blokkja végül csak 2024 áprilisában kezdte meg kereskedelmi működését.

