Úgy tűnik, hamarosan komoly erősítést kap a világ egyik legerősebb haditengerészete az ötödik generációs J-35 vadászgépekkel

Kína folyamatosan fejleszti a katonai képességeit, ennek része, hogy a folyamatosan villantja fel a nagyközönség előtt az újabb és újabb technológiát rejtő járműveket, ám ezekről hivatalos helyekről szinte alig van elérhető információ. Éppen ezért is számít kétségesnek, hogy az ötödik generációs lopakodó J-35-ös vadászgépek ténylegesen a sorozatgyártás periódusába lépett-e már – írja a The War Zone (TWZ).

Több fotót is készítettek a kínai Népi Felszabadító Hadseregnek Haditengerészetének (PLAN) szánt J-35-ös vadászgépekről, amely arra utal, hogy megkezdődhetett a repülőgép-hordozókra telepítendő járművek sorozatgyártása. A lap arról ír, hogy a járműveken láthatóak a gyártási számok, ez pedig arra utal, hogy immáron nem csupán prototípusról van szó. Ezt nem lehet teljes biztossággal kijelenteni, mivel Kínától nem lenne meglepetés, hogy ilyen módon igyekezzen dezinformálni a vetélytársakat, így például az Egyesült Államokat.

Pekingnek érdeke lehet azt a látszatot kelteni, hogy a legmodernebb katonai repülőgépeket már telepíteni készül az egyre nagyobb repülőgép-hordozókra.

A TWZ szerint a gépek festése is arra utal, hogy a már a PLAN-nál szolgálhat a két J-35-ös, ezt a cápamotívumok is jelzik. A képekről az is jól kivehető, hogy a pilóták élénkkék sisakokban repülnek, így ugyanazt a festést használják, amelyet a jelenleg a J-15-ös, negyedik generációs vadászgépekkel repülők a kínai haditengerészetnél.

A J-35-ös szolgálatba állás a és sorozatgyártás nagy előrelépést jelentene Kína számára, mivel ezt a típust elősör alig néhány évvel ezelőtt, 2021-ben látták repülni, akkor a szárazföldi FC-31-es változataként. Később több alkalommal is lencsevégre kapták, de ez az első alkalom, hogy már a PLAN-hoz kapcsolják a felbukkanását. A kínai haditengerészet más meglepetést tartogatott, ugyanis egy másik fotón olyan J-15-ösök jelentek meg, amelyek a továbbfejlesztett verzió sorozatgyártására utalnak.

Várhatóan ennél többet szeptemberben lehet majd megtudni, amikor Kínában Japán második világháborús vereségének 80. évfordulójára nagyszabású katonai parádét rendeznek, az állampárt pedig ezt az alkalmat használhatja a legfrissebb technológiai újításainak felvonultatására is. Nem lenne váratlan, ha a jelenleginél is nagyobb számban bukkannának fel a PLAN kötelékében repülő J-35-ösök, amelyek már látványosan egy repülőgép-hordozóról indulnának. Ez komoly erősítést jelentene Kínának, ezekkel nagyot lépne az ország az Egyesült Államok katonai képességeinek utolérésében.

