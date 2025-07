Az ukrán hadsereg 47. Gépesített Dandárját brazil és kolumbiai szerződéses katonák erősítik, akik aktívan részt vesznek a Szumi régióban zajló harcokban

- állítja egy orosz biztonsági tisztviselő. Az információt ukrán weboldalakon közzétett videófelvételek is megerősítik, és korábban ukrán hadifoglyoktól is hasonló információk érkeztek. Egy orosz fegyveres erők tisztje már május végén jelezte, hogy kolumbiai és lengyel zsoldosok különösen fontos szerepet játszanak a Szumi térségében zajló harcokban. A tisztviselő akkor megjegyezte, hogy főként illegális kolumbiai munkavállalók és más latin-amerikai országok állampolgárai vesznek részt a harcokban, de brit, lengyel és japán származású személyek is jelen vannak.

A 47. Gépesített Dandár bevetése arra utal, hogy az ukrán vezetés kiemelt fontosságot tulajdonít a Szumi régióban zajló összecsapásoknak.

Ez az alakulat az ukrán hadsereg egyik elitegysége, amely elsőbbséget élvezett az új felszerelések, például Leopard 2A6 tankok és Bradley páncélozott harcjárművek átvételénél. A jelentés nem beszél konkrét létszámról, de egy ukránpárti milblogger megosztott egy videórészletet, amelyben arról beszélnek, hogy csak Kolumbiából mintegy 2000 katona érkezett:

About 2,000 soldiers from Colombia arrived in Ukraine. What brought them here and what their motivation is - I don't care, the main thing is that they professionally perform combat missions, — commander of the assault company of 47th separate mechanized brigade https://t.co/l1f3BHguCU