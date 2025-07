Megszólalt a volt amerikai elnök botrányhős fia, és nem fogta vissza magát: ez állt a végzetes szereplés mögött?

A Channel 5 with Andrew Callaghan című YouTube-csatornának adott indulatos interjúban a volt elnök fia azzal vádolta a világhírű színészt, George Clooney-t, hogy eltúlozta apja öregkori gyengeségét. A sztár egy Los Angeles-i adománygyűjtő rendezvényen találkozott Bidennel tavaly júniusban, majd a Donald Trumppal szembeni, zavarba ejtő vitateljesítménye után visszalépésre szólított fel Joe Bident. A CNN és az Axios két riportere, Jake Tapper és Alex Thompson nemrég megjelent könyve szerint Biden az adománygyűjtőn "súlyosan legyengültnek tűnt" és nem ismerte fel a hollywoodi színészt.

Az ifjabbik Biden a hétfőn közzétett beszélgetésben tagadta ezt, és szitokszavakkal tűzdelt kirohanásban reagált.

B----a meg! B----a meg ő és mindenki körülötte. Nem kell k-----a kedvesnek lennem. Először is, egyetértek Quentin Tarantinóval. George Clooney nem egy kib------ színész. Ő egy kib------, nem tudom mi ő, ő egy márka

- vélekedett Hunter Biden, aki egyúttal azt sugallta, hogy Clooney apja Izrael-politikája miatt léphetett. Clooney felesége, Amal tagja volt annak a jogi testületnek, amely azt javasolta a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), hogy adjon ki elfogatóparancsot Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen a gázai háború kapcsán.

Hunter Biden szerint apja rossz szereplése az utazásaiból és az Ambien nevű altató szedéséből fakadt.

És elmondom, pontosan tudom, mi történt azon a vitán. [Apám] körberepülte a világot, annyit volt úton, hogy háromszor is körberepülhetette volna a világot. 81 éves volt. Fáradt volt, mint a szar

- mondta a 46. amerikai elnök fia, majd az altatót okolta:

Ambien-t adnak neki, hogy tudjon aludni. Felállt a színpadra, és aztán úgy nézett ki, mint egy szarvas a reflektorfényben.

