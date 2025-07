Rendkívül súlyos vádat vágott Barack Obama fejéhez Donald Trump

Bár Trump eddig is előszeretettel támadta Obamát, a republikánus zászlóvivő januári hivatalba lépése óta most először ment olyan messzire, hogy konkrét bűncselekménnyel vádolta meg demokrata elődjét. Obama szóvivője nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Az Ovális Irodában beszélve Trump a nemzetbiztonsági igazgatója, Tulsi Gabbard pénteki nyilatkozatát visszhangozta. Gabbard azzal fenyegetett, hogy javasolni fogja az igazságügyi minisztériumnak az Obama-kormányzat tisztviselőinek kivizsgálását, amiért azok úgy értékelték, az oroszok beavatkoztak a 2016-os amerikai elnökválasztásba. A kémfőnök feloldotta bizonyos dokumentumok titkosítását, majd kijelentette, az általa nyilvánosságra hozott információk "hazaáruló összeesküvésről" tanúskodnak Trump ellenében.

Ott van, [Obama] bűnös. Ez hazaárulás volt

- vélekedett Trump kedden. "Megpróbálták ellopni a választást, megpróbálták elködösíteni a választást. Olyan dolgokat tettek, amiket senki sem képzelt volna, még más országokban sem" - tette hozzá.

REPORTER: Gabbard has submitted a criminal referral. Who should the DOJ target?TRUMP: It would be President Obama. And Biden was there with him ... the leader of the gang was Obama. Barack Hussein Obama. He's guilty. This is treason. pic.twitter.com/rNhhvkkGgG https://t.co/rNhhvkkGgG

Az amerikai hírszerzés 2017-es értékelése arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország dezinformációk közösségi médiás terjesztésével, hackertámadásokkal és botfarmok segítségével próbálta károsítani Hillary Clinton demokrata jelölt kampányát és Trump javára tenni. A hírszerzési értékelés szerint az akció tényleges hatása valószínűleg korlátozott volt, és

nem talált bizonyítékot arra, hogy Moszkva erőfeszítései ténylegesen megváltoztatták volna a szavazás kimenetelét.

A szenátus hírszerzési bizottságának 2020-as kétpárti jelentése megállapította, hogy Oroszország egyebek mellett Paul Manafort republikánus kampánystratégát és a WikiLeakset arra használta fel, hogy befolyásolja a 2016-os választásokat.

Trump "kacsának" nevezte a hírszerzési értékelést, nemrég pedig a Truth Socialön megosztott egy mesterséges intelligenciával (AI) generált videót, amelyben Obamát bilincsbe verve viszik el az Ovális Irodából.

President Trump asked about DOJ requesting Ghislaine Maxwell interview: "I don't know about it, but I think it's something that sounds appropriate to do…It's sort of a witch hunt...The witch hunt that you should be talking about is they caught President Obama absolutely cold." pic.twitter.com/LN2iyudd0p https://t.co/LN2iyudd0p