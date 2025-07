Tüntetések kezdődtek Ukrajnában, felszólították Zelenszkijt – videón a felháborodott tömeg

Kijevben, Lvivben, Dnyipróban és Odesszában is tüntetők gyűltek össze kedd este, hogy tiltakozzanak a törvényjavaslat ellen, amely a legfőbb ügyész ellenőrzése alá vonja a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalt (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SZAP).

Mint megírtuk, az előterjesztést 263 képviselő támogatta, az azt ellenzők közül többen a szavazás előtt tiltakozásul körülvették a szónoki emelvényt. 13-an szavaztak nemmel, 13-an tartózkodtak.

A főügyész ezentúl jogosult lesz átruházni a SZAP ügyészeinek hatásköreit más ügyészekre, bármely ügy iratait bekérni, és ezeket más ügyészeknek átadni, a NABU számára kötelező érvényű írásos utasításokat kiadni és az általa folytatott büntetőeljárásokat más nyomozóhatóságokra átruházni.

A parlamenti voksolás után sajtótájékoztatót tartott Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója és Olekszandr Klimenko, a SZAP vezetője, mely során

felszólították Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy ne írja alá a törvényjavaslatot.

Most gyakorlatilag megsemmisítették a korrupcióellenes infrastruktúrát. Azt, amit a 2014-es Majdan-tüntetések követelésére, a társadalom igénye alapján, a magas szintű korrupció elleni harc céljából hoztunk létre

- hangsúlyozta Krivonosz.

