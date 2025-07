Ez aztán a váratlan: a feltörekvő nagyhatalom hamarosan nekiugorhat a saját hatodik generációs lopakodó vadászgépének

Ha a kormány úgy dönt, hogy egy teljes méretű, pilóta nélküli hatodik generációs vadászgépet vásárol, technológiailag készen állunk

– mondta el a mérnök egy interjú során.

A fejlesztő szerint a fejlesztés egy olyan járművön alapulna, amely mindössze egyetlen szárnyból álló platformot jelentene. Dr. Harinarayana szerint az ilyen típusú repülőgépekről hiányoznak a hagyományos függőleges és vízszintes vezérsíkok ezért a repülés ezekkel igen nehéz feladatot jelent. Az indiai tervező szerint viszont a felemelkedő nagyhatalomban már megoldották ezt a technológiai a kérdést, lényegében utalva ezzel, hogy áttörést értek el a szükséges aerodinamikai és repülésstabilizáló rendszerek fejlesztésében.

Chief designer of Tejas fighter jet Dr. Kota Harinarayana has said that 6th gen model will be based on the flying wing concept and scale models have been flying for the last couple of the years . technological work has been done and if the Goverment decides to go for full scaled… pic.twitter.com/Q1rQsIsDgr https://t.co/Q1rQsIsDgr