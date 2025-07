Ijesztő jelentés: olyan mellékhatása volt a Covid-járványnak, amely mindenkit súlyosan érinthet

A nottinghami egyetem kutatói, 15 ezer agyi felvételen elemezték az életkorral járó szerkezeti változásokat, egy gépi tanulással fejlesztett modell segítségével. A kutatók a UK Biobank 996 önkéntesének agyi felvételeit használták fel az AI-modell betanítására. A mintából 564 résztvevőnek mindkét felvétele a 2020 márciusi Covid lezárások előtt történt - ők alkották a kontrollcsoportot. A többi 432 önkéntes esetében egy felvételt a lezárások előtt, egyet pedig azt követően készítettek el átlagosan három év különbséggel.

Az eredmények szerint a járvány 5,5 hónappal gyorsíthatta fel az agy öregedését a fehér- és szürkeállomány szerkezeti változásai alapján.

Ez azoknál is megfigyelhető volt, akiknél nem diagnosztizáltak Covid-19 fertőzést.

The Covid pandemic accelerated brain aging as seen in @uk_biobank paired MRI, 2 cohortshttps://t.co/AoPX6JRuca pic.twitter.com/JP381N9Nne https://twitter.com/uk_biobank?ref_src=twsrc%5Etfw