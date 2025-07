Mai béketárgyalás: bejelentette Zelenszkij Ukrajna egyetlen követelését

Ukrajna azonnali átfogó tűzszünetet követel Oroszországtól a ma esedékes béketárgyalásokon – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Ukrajna és Oroszország ma béketárgyalásokat folytat Isztambulban, erre reflektált ma délután az ukrán vezető.

Az ukránok mindig felépítették, ami megsemmisült. Ma pedig a törökörszági tárgyalásokon, Ukrajna képviselői ragaszkodni fognak az azonnali, teljes és átfogó tűzszünethez, így a civil infrastruktúra elleni támadások leállításához”

– mondta a kijevi elnök.

Az Ukrainszka Pravda ma bennfentes információk alapján azt írta: nem várható ma áttörés a háború lezárásával kapcsolatosan, Kijev azt reméli viszont, hogy sikerül majd megbeszélni egy személyes találkozót Zelenszkij és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt.

