Durvul a háborús helyzet: azt mondják, már harckocsikat is kilőttek a thai határon

Nem csillapodik a helyzet a Thaiföld és Kambodzsa között kialakult háborúban, egyes jelentések szerint már harckocsikkal harcolnak a felek a határ közelében.

A legfrissebb jelentések szerint tovább eszkalálódott a helyzet a két ország között a ma hajnalban kirobbant háborúban, amelynek egy ősi templom ellenőrzése miatt kialakult vita adta az apropóját. A Morning News TV3 beszámolt a thai 2. Regionális Hadsereg legfrissebb információiról. Eszerint a következő események zajlottak le a közelmúltban a helyi idő szerint:

14:32-kor a kambodzsai katonák tüzet nyitottak , ez erdőtüzet okozott.

, ez erdőtüzet okozott. Erre válaszul a thai fegyveresek drónokat vetettek be, amelyek robbanószerkezeteket ejtettek le az ellenséges állásokra.

Nem sokkal később, 14:41-kor Sattasom térségében újabb választ adott a thai hadsereg: kambodzsai harckocsikat lőttek, és az állításuk szerint kettőt meg is semmisítettek közülük.

Mindkét kormány arra kérte a lakosságot, hogy a műveletek közelében élő lakosság húzódjon fedezékbe, keressen menedéket. Thaiföldön már több, mint 40 ezer embert evakuáltak biztonságos helyre. A reggel óta tartó összecsapásoknak eddig már legalább 11 civil áldozata van a thai jelentések szerint, valamint egy katona haláláról is beszámolt Somsak Thepsuthin, az ország egészségügyi minisztere.

A kambodzsai oldalt ért károkról, esetleges áldozatokról egyelőre kevesebbet tudni Phnom Penh azzal vádolja Bangkokot, hogy szándékosan civil célpontokat – többek között falvakat – céloz.

Felvételekkel egyelőre nem lehet megerősíteni az állításokat.

