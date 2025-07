Eljött a vég az ukránok erődvárosa számára? - Minden irányból jönnek az oroszok

Korábban már hírt adtunk arról, hogy az orosz fegyveres erők megkeztdék a Pokrovszktól délnyugatra fekvő Zvirove ostromát. Az orosz védelmi minisztérium közleménye alapján ennél azonban sokkal elkeserítőbb az ukránok helyzete.

Zvirove ostromát az ukránok is megerősítették, most azonban arról érkezett hír Moszkvából, hogy az ukrán katonák ki is vonultak Pokrovszk agglomerációjából, ami így teljesen az oroszok kezére került.

Kijev számára további aggodalomra adhat okot az is, hogy a Zvirove megszállásáról hírt adó közleményben egy másik települést, Novoekonomicsnét is megemlítettek.

Novoekonomicsne Mirnohrádtól, Pokrovszk testvérvárosától északkeletre fekszik. Elfoglalása azt jelentené, hogy

az orosz csapatok ebből az irányból is egyre közelebb férkőznek az erődvároshoz,

bár azt érdemes megjegyezni, hogy Mirnohrád ostroma önmagában is hosszú időt vehet igénybe.

Ukrajna egyelőre egyik település elvesztését sem erősítette meg, de abból kiindulva, hogy milyen tempóval haladnak mostanában az orosz alakulatok, valószínűleg igazak a hírek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images