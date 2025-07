Az amerikai törvényhozás felsőházának külügyi testülete, a szenátus külkapcsolati bizottsága a Demokrata Párt és a Republikánus Párt támogatása mellett közleményt adott ki,

melyben figyelmeztetik Ukrajnát a korrupciómegelőzési hivatalok függetlensége ellen tett lépések miatt.

A közlemény nagy részében Ukrajna korrupció elleni erőfeszítéseit méltatják, mely intézkedésekre a megtámadott ország még háború alatt is képes volt.

Megjegyzik ugyanakkor:

Tartunk tőle, hogy a Verhovna Rada által elfogadott, majd Zelenszkij elnök által aláírt törvények szabotálni fogják ezt ez előrelépést és szembe mennek Ukrajna példátlan harci szellemével és Ukrajna állampolgárainak, valamint a nemzetközi közösségnek az elvárásaival.”

Az amerikai szenátorok úgy látják, hogy az Ukrajnával szembeni egyik legnagyobb ellenérv rendre az, hogy az ország rendkívül korrupt, a washingtoni politikusok szerint éppen ezért a korrupció elleni hivatalok függetlenségének leépítése kontraproduktív lépés.

