Súlyos katasztrófa történt Oroszországban: lángokban áll az utasszállító

Az An-24-es repülőgép a Habarovszk-Blagovescsenszk-Tinda útvonalon repült. A végállomás közelében nem lépett kapcsolatba a földi irányítással. Nincs vele kapcsolat

– közölték a sürgősségi szolgálatok.

A fedélzeten induláskor 40 utas és hat fős személyzet tartózkodott.

An-24 with 49 people on board disappeared from radar in the Amur region of Russia. pic.twitter.com/8R0Z1pm2rl https://t.co/8R0Z1pm2rl