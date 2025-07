Szivárognak a felvételek: valósággal záporoznak a lövedékek, egyre jobban eldurvulnak az összecsapások

Csütörtök hajnalban ugrottak egymásnak Thaiföld és Kambodzsa fegyveres erői, az összecsapásokról egyre több felvétel kezdett el keringeni a közösségi médiában.

Az elmúlt hetek egyre feszültebbé váló diplomáciai csatározásai és kisebb incidenseit követően július 24-én reggel váratlanul elszabadultak az indulatok Thaiföld és Kambodzsa között, egy történelmi fontosságú templomrom ellenőrzése miatt.

A felek a korábbiakkal ellentétben most a tüzérséget és a légierőt is bevetették, ez súlyos eszkalációra utal.

Az első videón az látható, hogy thai katonák igyekeznek fedezékbe vonulni, miután a kambodzsai hadsereg tüzérségi támadást indított ellenük. A leírás szerint egy kórházat ért támadás Thaiföld keleti felén, a határhoz közel:

Thai channels are reporting that the Royal Cambodian Army has attacked the Phanom Dong Rak Hospital in Chik Daek, resulting in multiple casualties, as clashes continue along the border between Cambodia and Thailand. pic.twitter.com/qduSfTkC7B https://t.co/qduSfTkC7B — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025

A második videó szintén a világ egyik legnépszerűbb turistaparadicsomának számító országából érkezett, ezen egy kigyulladt benzinkút látható, a leírás szerint ezt szintén a kambodzsai támadás okozta. A csatolt szöveg szerint a detonációban több civil megsebesült:

[Breaking] The Second Army Region reports that BM-21 rockets fired from the Cambodian side have hit a PTT gas station in Ban Phue, Kantharalak District, Sisaket Province, leaving many students and civilians injured.#Thailand #Cambodia #ไทยกัมพูชา #ชายแดนไทยกัมพูชา pic.twitter.com/3moE6Jwqjm https://twitter.com/hashtag/Thailand?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) July 24, 2025

A harmadik felvétel szintén Thaiföldről érkezett, ez bemutatja azokat a pillanatokat, ahogy a légierő felkészíti az F-16-os vadászgépeket a támadásokra kambodzsai célpontok ellen:

Thailand's military deploys F-16 fighter jet against Cambodia's armed forces, Thai army says, as tension over border dispute escalates into clashes that have killed at least two civilians pic.twitter.com/CPSunbnYA6 https://t.co/CPSunbnYA6 — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 24, 2025

Fontos leszögezni, hogy egyelőre jóval több videó érkezett a thai oldalról, nagyon keveset tudni arról, hogy milyen károk lehetnek Kambodzsában. Az eddigi beszámolók szerint

Bangkok már be is vetette az amerikai gyártmányú F-16-osokat, hogy a vadászgépekkel ellenséges állásokat támadjanak.

Címlapkép forrása: U.S. Army photo by Staff Sgt. Adam Henderson via Wikimedia Commons