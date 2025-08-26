Mutatjuk a busás hozamokat: hatalmasat kaszálhatsz az Otthon Startból vett lakás kiadásával

A lakáskiadás hozama két tényezőből tevődik össze: mind a bérleti díjakból befolyó nettó bevétel, mind az ingatlan jövőbeni áremelkedése növeli a tulajdonos nominális hozamát. A lakásár-emelkedésre és a nettó bérleti bevételre érdemes különböző forgatókönyveket megvizsgálni, hiszen nem tudhatjuk előre, hogy az Otthon Start maximális, 25 éves futamideje alatt pontosan hogyan fognak alakulni a piaci árszintek.
25 évre most évi 7%-os hozamot kínál az állampapír
Az egyik legkézenfekvőbb befektetés (akár hosszú távra is) az igen egyszerűen működő, és elhanyagolható partnerkockázattal rendelkező magyar állampapír: a 26 év futamidejű (2051-ben lejáró) államkötvény ma – lejáratig tartás esetén – 7,07%-os hozammal vásárolható a Magyar Államkincstárnál.
Ez tehát az a "referenciahozam", amelyet a befektetőknek érdemes felülteljesíteniük, máskülönben hiába vesződtek a kockázatosabb és problematikusabb ingatlanbefektetéssel.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés