Mutatjuk a busás hozamokat: hatalmasat kaszálhatsz az Otthon Startból vett lakás kiadásával

A hétfőn induló 3%-os Otthon Start lakáshitel az ingatlanbefektetésben gondolkodók fantáziáját is megmozgatja, hiszen a szabályozás – más lakástámogatási programokkal ellentétben – nem tiltja a kamattámogatással vásárolt lakás befektetési célú kiadását. De vajon mekkora hozamot tehetnek zsebre a befektetők, ha lecsapnak a lehetőségre, és bérbe adják a támogatott hitelből vett ingatlant? Mutatjuk a tényleges számokat. Az Otthon Start Program kiemelt téma lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2025 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!
A lakáskiadás hozama két tényezőből tevődik össze: mind a bérleti díjakból befolyó nettó bevétel, mind az ingatlan jövőbeni áremelkedése növeli a tulajdonos nominális hozamát. A lakásár-emelkedésre és a nettó bérleti bevételre érdemes különböző forgatókönyveket megvizsgálni, hiszen nem tudhatjuk előre, hogy az Otthon Start maximális, 25 éves futamideje alatt pontosan hogyan fognak alakulni a piaci árszintek.

25 évre most évi 7%-os hozamot kínál az állampapír

Az egyik legkézenfekvőbb befektetés (akár hosszú távra is) az igen egyszerűen működő, és elhanyagolható partnerkockázattal rendelkező magyar állampapír: a 26 év futamidejű (2051-ben lejáró) államkötvény ma – lejáratig tartás esetén – 7,07%-os hozammal vásárolható a Magyar Államkincstárnál.

Ez tehát az a "referenciahozam", amelyet a befektetőknek érdemes felülteljesíteniük, máskülönben hiába vesződtek a kockázatosabb és problematikusabb ingatlanbefektetéssel.

