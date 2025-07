A világ másik felén bukkantak fel egy háborúban a T-84-es ukrajnai harckocsik – Itt meg mi történik?

A helyi média és védelmi szakértők szerint a Thai Királyi Hadsereg a harckocsikat a kambodzsai katonai állások elleni támadás során használta a határvidéken. Sompong Nondhasa, ismert thai védelmi kommentátor az interneten közzétette:

Az Oplot páncélosok – a csatatér lovagjai – most beléptek a harcba. Ma délután a Thai Királyi Hadsereg Oplot harckocsikat vetett be, hogy tüzet nyisson a kambodzsai erőkre a Phra Wihan közelében...

Több bangkoki kormánypárti médium is megerősítette az Oplot-M harckocsik bevetését, amit „elveszett területek visszaszerzésére” irányuló erődemonstrációként írtak le.

