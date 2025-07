Több órára leállt Elon Musk Starlink-rendszere: azonnal veszélyjelzés érkezett Ukrajnából

Az Egyesült Államokban és Európában a felhasználók helyi idő szerint délután 3 óra körül kezdték tapasztalni a szolgáltatás kiesését. A Downdetector adatai szerint mintegy 61 000 hibabejelentés érkezett a rendszerbe.

A körülbelül 140 országban jelenlévő, több mint 6 millió felhasználóval rendelkező Starlink később az X-bejegyzésében

elismerte a problémát, közölve, hogy "aktívan dolgoznak a megoldáson".

A szolgáltatás nagyjából 2,5 óra után állt helyre.

Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD https://t.co/ffFYM1Z7tD