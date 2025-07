Történelmi pillanat az orosz haditengerészetnél: vízre bocsátották a világ legnagyobb tűzerejű hadihajóját

Július 25-én az orosz haditengerészet vízre bocsátotta a 11442M Kirov-osztályú Admiral Nahimov nukleáris meghajtású cirkálót, amely több mint negyedszázados mélyreható felújításon esett át. A hajó hamarosan tengeri próbákra indul, majd visszatér az aktív szolgálatba. A felújítás elhúzódása nagyrészt a Szovjetunió felbomlását követő gazdasági válság következménye volt. A hajón a tényleges munkálatok csak 2013-ban kezdődtek meg, míg a vízen kívül töltött idő nagy részében alig vagy egyáltalán nem folyt munka. A késedelemhez az orosz hajóépítő ipar hanyatlása is hozzájárult.

A Kirov-osztályú cirkálók messze a legnagyobb felszíni hadihajók a világon.

28 000 tonnás vízkiszorításukkal méretben összevethetők a japán Izumo-osztályú repülőgép-hordozókkal, és több mint háromszor akkorák, mint az amerikai haditengerészet felszíni flottájának gerincét alkotó Arleigh Burke-osztályú rombolók. Az Admiral Nahimov a világ legnagyobb tűzerejű felszíni hadihajója lesz a megadott adatok szerint, összesen 176 indítócellával a nagy átmérőjű rakéták számára. Ebből 96 cella légvédelmi rakétáknak van fenntartva, amelyek az Sz-400 légvédelmi rendszer haditengerészeti változatához tartoznak, valamint 80 indítócella cirkálórakéták számára. Az orosz források különösen kiemelték a Cirkon hiperszonikus cirkálórakéta integrálását.

The nuclear reactors of the Admiral Nakhimov cruiser is now operational, the ship will enter service next year: Check out its arsenalhttps://t.co/ZGbaVVucrw pic.twitter.com/zYQH5ONdsB https://t.co/ZGbaVVucrw