Ez most nagyot szólt: az éj leple alatt, 540 kilométerre mértek csapást az orosz hadiipar egyik kulcsfontosságú gyárára

Az SBU egyik tisztviselője a Reutersnek elmondta, hogy a támadásban a Sztavropolban található Signal üzem két létesítménye sérült meg. A város mintegy 540 kilométerre található az ukrán határtól. A tisztviselő több rövid videót is megosztott, amelyeken robbanás és az égbe emelkedő sötét füstoszlop látható.

Ukrainian drones launched an overnight attack on Stavropol, targeting the “Signal” plant — a major hub for Russia’s radio electronics and instrumentation production. pic.twitter.com/2JYXo8jtMl https://t.co/2JYXo8jtMl