Komoly állítás érkezett a friss háborús zónából - Oda egy F-16-os?

Portfolio 2025. július 26. 11:56

A héten ismét kiújult a konfliktus Thaiföld és Kambodzsa között. Mindkét ország harckocsikat és páncélozott járműveket vezényelt a határra, szólt a tüzérség, és levegőbe emelkedett a légierő is. Utóbbiból az egyik gépet állítólag most le is lőtték.