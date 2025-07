Belengette Trump CIA-igazgatója: Hillary Clintonra is börtön várhat

John Ratcliffe a Fox News hírtelevízió vasárnapi adásában elmondta, hogy az elszámoltathatóság megteremtése érdekében született a nyomozati indítvány az igazságügyi minisztérium felé a július közepén nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján.

Továbbra is azon leszünk, hogy megosszuk azokat a hírszerzési anyagokat, amelyek támogatják igazságügyi minisztériumunkat abban, hogy méltányos és igazságos állításokat tudjon megfogalmazni azokkal szemben, akik ezt az "átverést" elkövették az amerikai emberekkel szemben

- fogalmazott a Központi Hírszerző Ügynökség igazgatója.

