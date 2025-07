Felbukkant a fronton az oroszok új R-77M rakétája: ezzel alaposan meggyűlik az ukránok baja

Egyre több bizonyíték utal arra, hogy az R-77M rakéta – a NATO által AA-12 Adder néven ismert R-77 rakéta jelentősen továbbfejlesztett változata – nemcsak hadrendbe állt, hanem már harci bevetéseken is használják. A közösségi médiában nemrég megjelent egy fotó, amely egy orosz légierő (VKS) Szu-35S vadászgépet ábrázol két R-77M rakétával felszerelve. Az új fegyver vizuálisan is különbözik elődjétől: hagyományos, levágott kereszt alakú vezérsíkokkal rendelkezik a korábbi rácsos típusú irányítófelületek helyett.

Missed this very Important photograph, A RuAF Su 35 is seen with R-77M Missile, which is a dual pulse R-77 variant with a max range of over 190Km. pic.twitter.com/7UuWr7sjHo https://t.co/7UuWr7sjHo