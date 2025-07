Felszálltak a stratégiai bombázók, lecsaptak az egyik legfontosabb ukrán légibázisra

Több felvétel is kering a közösségi médiában, amely szerint robbanások láthatóak a nyugat-ukrajnai Hmelnickij megyében található Sztarokosztyantinyiv légibázist. Ez az ország egyik legfontosabb katonai repülőtere, de azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen károk keletkeztek a robbanások következtében.

Footage has surfaced showing 2 Russian Kh-101 cruise missiles equipped with cluster warheads impacting the Starokostyantyniv Airbase area in Khmelnytskyi Oblast this morning. This is probably the first time we have seen a video of an impact to the airbase / it's vicinity due to… pic.twitter.com/qFAvtgAyeN https://t.co/qFAvtgAyeN