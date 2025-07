Kettős játszmába kezdett Putyin nagy barátja: titokban az ukránokkal üzletel

Szerbia régóta látványos gesztusokkal igyekszik megerősíteni, hogy továbbra is kitart Oroszország barátsága mellett. Az egyik ilyen üzenet, hogy az ország továbbra sem akar szankciókat hozni Moszkvával szemben, bár ennél elsősorban a saját gazdasági érdekeikre hivatkoznak. Ennek ellenére

Belgrád keresi a kapcsolódási pontokat Ukrajnával, titokban sokkal inkább Kijev törekvéseit támogatja.

A gyakorlat legfontosabb jele, hogy a balkáni ország több alkalommal is lőszerszállítmányokat intéz a háború sújtotta országba, de mindezt NATO-tagállamban található közvetítőkön keresztül. A helyi gyártásból származó fegyvereket cseh vagy bolgár vállalatokon keresztül küldik el, ahol van érdemi munka is, ugyanis itt összeszerelik azokat kész állapotúra.

Jelentések szerint a 2022-es ukrajnai orosz invázió kezdete óta több mint 100 ezer tüzérségi lövedéket és nagyjából 1 millió darab egyéb lőszer jutott el így Kijevbe Szerbiából. A gyakorlat az oroszoknál kritikát váltott ki, azzal vádolják a politikai szövetségesüket, hogy valójában csak hasznot akar húzni a háborúból. Mindez viszont nem változtatta meg Belgrád politikáját, továbbra is kettős játékot űznek.

Vučić korábban egy odesszai személyes találkozó során azt is kijelentette, hogy részt fognak venni az ukrán városok újjáépítésében. A szerb elnök ráadásul továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, valamint hangsúlyozzák az integráció fontosságát. Az ország politikájának egyik legfontosabb magyarázata, hogy a lakosság körében népszerű az oroszbarát politika, viszont a kormány sokkal inkább a nyugati szervezetek felé kapcsolódna, így be akar lépni a közeljövőben az Európai Unióba.

A kettős kommunikáció segíthet egyensúlyozni az eltérő álláspontok között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images