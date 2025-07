Megvillantotta a jövő harckocsiját Oroszország: itt az első videó

A felvételen egy T-72-es alvázára épülő „Sturm” harckocsi látható, amely különlegessége, hogy távirányítással, lényegében drónként üzemel. A felvételen felbukkan az őt irányító, hasonlóan T-72-en alapuló parancsnoki jármű is.

First footage has emerged of Russia’s heavy assault robotic system “Shturm” in action. Developed by Uralvagonzavod using T-72 and T-90 tank platforms, these are designed for urban combat. The system includes remotely operated tanks with optional manual control and is coordinated… pic.twitter.com/BZAXa0V4tk https://t.co/BZAXa0V4tk