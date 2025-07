Peszkov szemernyi kétséget sem hagyott: amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, jöhet a béke Ukrajnában

Nem sok nyitott kérdés maradt azt követően, hogy Peszkov elmondta, pontosan milyen követeléseknek kell teljesülniük egy lehetséges békemegállapodás előtt Ukrajnában. Ezek szerint Moszkvának először teljesítenie kell a katonai célokat a kelet-európai országban.

Először is, még mindig meg kell oldanunk a problémát, és teljesítenünk kell a különleges katonai műveletünk céljait

– utalt arra, hogy a 2022-es nagyszabású invázióban kitűzött célokat kell teljesíteniük.

Szerinte Oroszországnak jobban megérné a politikai és a diplomáciai csatornákon elérnie a célokat, de folytatniuk kell a háborút akkor is, amikor ezek az eszközök már hatástalanok. Kifejtette, hogy a párbeszédre irányuló javaslatokat a Nyugat és Ukrajna utasította el. Peszkov azt nem fejtette ki, hogy pontosan mik azok a célok, mikről ő most beszélt, az viszont nagyjából a háború kezdet óta nyilvánvaló, hogy Vlagyimir Putyin a Donbasz elfoglalását tűzte ki elsődleges célul, ehhez pedig még több terület elfoglalása hiányzik. Később az is elhangzott, hogy a „népszavazáson” Oroszországhoz csatot négy megye teljes területét szeretné teljesen elfoglalni (ez Herszont, Zaporizzsját, Donyecket és a már teljesen elfoglalt Luhanszkot jelöli). Ez azonban nem lesz egyszerű, mivel még több százezer fős lakosságú településeket kellene bevenniük, ehhez viszont a jelentések szerint nincs meg az elegendő ereje. Szó volt arról is továbbá, hogy

a határ mentén szeretnének létrehozni egy „pufferzónát”, természetesen az oroszok felügyelete alatt, hogy „megvédjék az orosz területeket az ukrán támadásoktól”.

A frontvonal képe egyelőre nem azt mutatja, hogy a felek belátható időn belül ténylegesen a tárgyalóasztalhoz ülnének a lezárásról tárgyalni, ugyanis az oroszok területszerzései ellenére a haladásuk igencsak lassú, ezért nem várható a közeljövőben, hogy az említett területeket teljesen az ellenőrzésük alá vonják. Az elmúlt fél évben Donald Trump amerikai elnök többször is igyekezett békésen rendezni a felek között a konfliktust, viszont a közvetítési erőfeszítései nem hozták meg a várt eredményt. Az elmúlt időszakban Washington politikája türelmetlenebbé vált Moszkvával szemben, ezért július elején az elnök 50 napos ultimátumot adott Putyinéknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images