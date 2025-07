Szárnyra kapott az orosz–észak-koreai barátság: három évtized után történt ilyen először

A Flight Aware légiközlekedés-megfigyelő internetes oldal szerint a Nordwind Airlines orosz légitársaság Boeing 777 gépe helyi idő szerint reggel negyed tízkor ért földet az észak-koreai főváros legnagyobb repülőterén.

A légijárat indítása újabb előrelépést jelent a Moszkva és Phenjan közötti partneri viszonyban, amely gyors ütemben fejlődik a 2022 februárjában kezdődött ukrajnai orosz invázió óta.

Utoljára az 1990-es évek közepén volt közvetlen légi járat a két főváros között.

Az új járat indulása előtt csak a távol-keleti Vlagyivosztokba repült gép Észak-Koreából Oroszországba.

A Ria Novosztyi orosz állami hírügynökség által a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közzétett videófelvételen észak-koreai vezetők és a repülő személyzet tagjai virágokkal fogadják az orosz utasokat a phenjani nemzetközi repülőtéren. Egyikük elektronikus lázmérővel ellenőrzi az utasok hőmérsékletét.

RUSSIA LANDS IN PYONGYANGfirst direct flight from moscow touches down in north korea. kremlin and kim getting closer. pic.twitter.com/m9AHQv7219 https://t.co/m9AHQv7219