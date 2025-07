Szivárognak a felvételek: teljesen letarolta Ukrajna a kulcsfontosságú orosz bázist

Korábban beszámoltunk róla, vasárnap ukrán drónok támadták az oroszországi volgográdi régiót, amely megakasztotta a vasúti közlekedést, és a légiközlekedést is le kellett állítani. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem 9 ukrán drónt semmisített meg, ezek „lezuhanó törmelékei” okozták a károkat.

A lezuhanó törmelékek ugyanakkor súlyos károkat okoztak a zsutovoi vasúti állomást kiszolgáló elektromos alállomásnál, amely következtében a teljes vonatforgalom megbénult. Magán a vasútállomás területén a műszaki épület teljesen megsemmisült – a létesítmény darabjai ráadásul a vasúti pályára hullottak, így a törmelékek akadályozták a vonatok közlekedtetését is.

