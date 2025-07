Váratlanul felbukkant az oroszok Sz-400-as rendszere a Közel-Kelet hatalmában, sokasodnak a kérdések

Iráni médiajelentések szerint orosz Sz-400-as nagy hatótávolságú légvédelmi rendszert telepítettek az országban, amelyet Iszfahán város közelében teszteltek működési körülmények között. A tesztelés során 91N6E felderítő radart, 92N6E célmegjelölő radart, irányító központot és több mobil föld-levegő rakétaindítót használtak. Az nem világos, hogy Teherán megrendelte-e a rendszert, vagy az orosz légierő csupán a képességek bemutatása céljából telepítette azt. Korábban iráni tisztviselők nem mutattak érdeklődést az Sz-400-as iránt, azt állítva, hogy a hazai fejlesztésű Bavar 373 rendszer hasonló képességeket nyújt, bár Irán korlátozott tapasztalata a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek fejlesztésében megkérdőjelezi ezt az állítást.

Az országban a légvédelmi hálózat jövője továbbra is bizonytalan, miután széles körben bírálták, hogy nem tudott hatékonyan fellépni az izraeli és amerikai légitámadásokkal szemben 2024 júniusában. Júliusban olyan hírek is megjelentek, hogy Kína is szállított légvédelmi rendszereket Iránnak, feltehetően HQ-9B típusúakat, amelyek nagyjából egyenértékűek az orosz rendszerrel.

Az orosz légierő maga is Sz-400-as hiánnyal küzd a termelési kapacitás növelése ellenére, ami kérdéseket vet fel az Iránnak történő szállításokról szóló állítások hitelességével kapcsolatban.

Nemrégiben Belarusznak és Indiának szállítottak ilyen rendszereket, de az utóbbinak történő további szállításokat kénytelen volt elhalasztani, nagyrészt az orosz-ukrán háború és a NATO-val növekvő feszültségek miatt. Még ha mindkét külföldi rendszer szállítását megerősítenék is, Irán továbbra is sebezhetőnek számítana a modern vadászgépek és légi korai előrejelző és irányító rendszerek hiánya miatt. Ez korlátozza képességét a fejlettebb fenyegetésekkel szemben, különösen mivel Izrael tovább bővíti F-35I flottáját és fejlett F-15EX vadászgépek beszerzését tervezi.

Az iráni források 2022 óta arról számolnak be, hogy Szu-35-ös vadászgépeket rendeltek, ezek szállítása nem valósult meg, míg a fejlett kínai vadászgépek, mint a J-10C és J-16 megrendelése esetén évekbe telne a személyzet kiképzése. A földi telepítésű rendszerek kezelésére sokkal gyorsabban lehet kiképezni a személyzetet, így ezek azonnali megoldást kínálhatnak Irán sebezhetőségére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images