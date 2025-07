Centiken múlott a katasztrófa, acélidegei voltak a pilótának - Itt a hivatalos magyarázat

A San Lorenzo-öböl felett tartott légibemutató több mint 300 ezer nézőt vonzott, akik a strandról, valamint a partszakaszról követhették a spanyol haderő előadását. A 3 órán át tartó esemény során a különböző katonai gépek többször is alacsony magasságban repültek át a közönség feje fölött.

Ennek ellenére is volt egy meglepő pillanata a légibemutatónak, egy F/A-18 Hornet vadászgép ugyanis olyan manővereket hajtott végre, amely találgatásokra adott okot:

A spanyol légierő egy nappal később megerősítette: az F/A-18-as kitérő manővert hajtott végre, eközben került szokatlanul közel a vízfelszínhez. Mint írják, a pilóta a repülési útvonalon hirtelen megjelenő madárraj elkerülése érdekében hajtotta végre a kitérést.

Ez a művelet a szokásos protokoll része, amely a pilóta és a közönség biztonságát egyaránt szolgálja

- közölte a légierő az X-en. A közlemény szerint a pilóta "példaértékű gyorsasággal és szakmaisággal" reagált, elkerülve a potenciális madárral való ütközést anélkül, hogy veszélyeztette volna a bemutatót. Sem sérülés, sem kár nem történt, a repülőgép biztonságosan visszatért a bázisra.

A madárral való ütközés valós és visszatérő veszélyt jelent. 2025 júniusában egy spanyol Eurofighter Typhoon ütközött sirállyal a murciai légi bemutatón. A madár betörte a repülőgép kabinját, ennek következtében a pilóta kénytelen volt megszakítani a bemutatót.

