Rejtélyes balesetet szenvedett egy katonai helikopter Németországban – A személyzetnek nyoma veszett

A lipcsei járási tűzoltóság szóvivője szerint a légi irányítás 10 óra körül veszítette el a kapcsolatot a helikopterrel. A gép maradványait evezősök fedezték fel a folyóban dél körül.

A Lipcsétől körülbelül 25 kilométerre történt baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, a pilóta vagy pilóták holléte ismeretlen.

A hadsereg a baleset térségét lezárta. A helyszínen nagy mennyiségű kerozin szivárgott ki a járműből, ami jelentősen megnehezíti a mentési munkálatokat.

A helikopter roncsai a folyómeder közepén fekszenek, nehezen megközelíthető helyen

– közölte a tűzoltóság szóvivője.

