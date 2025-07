Hírszerzési jelentés: a háború kezdete óta nem tett ilyet Oroszország

A brit hírszerzés jelentése szerint Oroszország válaszul a növekvő sikeres ukrán kamikaze-támadásokra (főként a Pókháló-műveletben elszenvedett súlyos károkra),

programot indított a nagy harcértékkel bíró, de alapvetően sebezhető repülőgépek védelmére.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 July 2025.