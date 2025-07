Vlagyimir Konsztantinov, az Oroszország által megszállt Krím parlamenti elnöke szerint az Egyesült Államok államadósságát jelentősen lehetne csökkenteni azzal, ha Alaszkát „piaci áron” eladnák Oroszországnak – számolt be a Gazeta.

A politikus kifejtette, hogy a nyugati nagyhatalomnak nem a terjeszkedésben kellene gondolkodnia a nehézségei megoldására. Emlékeztetett, az Egyesült Államok egyszer már „szinte ingyen” megvásárolta az oroszoktól, most pedig

az eladásából származó bevételekkel kismértékben csökkentheti az államadósságát.

A napokban Jeffrey Fritz amerikai alezredes azt javasolta, hogy a Bering-tengeren található Parancsnok-szigetet vásárolják meg Oroszországtól. A vásárlás értékét egyébként 15 milliárd dollárra tette. Erre is reagált Konsztantinov, szerinte az amerikaiaknak semmi közük ezekhez, mivel a térséget – Alaszkával együtt – az „orosz úttörők fedezték fel”. Fritz egyébként a Jeges-tenger felé tartó kínai tengeralattjárók nyomon követése miatt vetette fel az apró sziget tulajdonba vételét.

Ez a kijelentés egyébként nemcsak a Krímben váltott ki reakciót, hanem a moszkvai politikai vezetők is megszólaltak. Szergej Mironov, az Állami Duma képviselője szintén Alaszka megvásárlásáról fantáziált, de csatlakoztak hozzá más politikusok is. Többen Fritz szemére vetették, hogy teljesen irreális elképzelései vannak, mivel szerintük Oroszország nem adná el a saját területeit. Az orosz külügy szóvivője, Marija Zaharova kifejtette, hogy ezt egyébként az alkotmány is tiltja az országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images