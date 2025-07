CNN: katasztrofális a helyzet a fronton, az ukránok már a legrosszabbra készülnek

A front több pontján is felgyorsult az orosz előretörés, köszönhetően részben a harci drónok tevékenységének – írja harctéri riportjában a CNN

A CNN stábja négy napig tartózkodott a fronton Konsztantyinovka és Pokrovszk közelében, és már ennyi idő alatt is jelentős orosz előretörést észleltek.

Az orosz drónok egyre mélyebben hatolnak be az ukrán vonalakhoz, korábban nyugodt részeket is harci területté változtatva. Az ukrán erőknél viszont kevés ember és felszerelés van az előrenyomulás feltartóztatására.

Különösen rossz a helyzet a Donyeck megyei Pokrovszknál.

Egy ukrán parancsnok elmondta, bekövetkezhet az a „nagyon rossz forgatókönyv” a közeli Mirnohrad településnél, hogy az ott harcoló ukrán csapatokat bekerítik.

A parancsnok szerint az oroszok már behatoltak a közeli Rodinszke faluba, és egy másik település, Bilecke határában vannak, amivel elzárhatják a Pokrovszkban harcoló csapatok ellátási útvonalát. A helyzetet két másik forrás is megerősítette.

Egy ukrán katonai szóvivő az állami tévében elmondta, az oroszok folyamatos nyomás alatt tartják az egész keleti frontvonalat.

A nyílt forrásokból dolgozó DeepState ukrán megfigyelőcsoport szerint is az utóbbi napokban felgyorsult az orosz előretörés. Ráadásul ez az előretörés most stratégiailag is előnyös Oroszország számára, ugyanis

Pokrovszk, Konsztantyinovka és a Harkiv megyei Kupjanszk körbekerítése érezhető fenyegetéssé vált.

E három város elvesztése három különálló válságot jelentene Ukrajna számára:

Ezek azok a városi területek, ahonnan Ukrajna védi Donyeck megye maradékát, és amelyek nélkül csapatai nem rendelkeznek menedék- és utánpótlási csomópontokkal. Elvesztésük Moszkva számára jelentős számú orosz erőt szabadítana fel, hogy előrenyomuljanak Kramatorszk és Szlovjanszk felé, amelyek a legnagyobb, még ukrán ellenőrzés alatt álló donyecki városok. Ez a veszteség kiszolgáltatottá tenné azokat az ukrán erőket, amelyek Donyeck megye és a kulcsfontosságú Dnyipro város közötti, többnyire nyílt mezőgazdasági területet védik, ahol kevés város van útközben.

Konsztantyinovkánál szintén gyors orosz előrenyomulás zajlik, az orosz FPV-drónok könnyedén célba veszik a városban közlekedő járműveket.

Egy parancsnok, Vaszil arra panaszkodik, hogy nyolc hónapja nem váltották le az embereit, akik már nagyon fáradtak. Bírálta a feletteseit és az ukrán államot, amelyek szerinte fontos információkat hallgatnak el előlük.

