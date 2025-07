Jó híreket kapott Putyin: egy ország elismerte Oroszország részeként az Ukrajnában elfoglalt területeket

Moszkva 2022-ben rendezett egy finoman fogalmazva is megkérdőjelezhető „népszavazást” az Ukrajnában elfoglalt területeken a csatlakozásról Oroszországhoz. Ennek eredményét eddig még Vlagyimir Putyin orosz elnök legnagyobb barátai is vonakodtak elismerni, de most megtörhetett a jég – számolt be az orosz Topwar.