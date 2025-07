Lezárult az ukrajnai háború egyik leghosszabb csatája: az oroszok bevették a Donbasz egyik legfontosabb bástyáját

A Dél Harccsoport Kramatorszk-Druzskovka térségében indított offenzívájának eredményeként felszabadult a Donyecki Népköztársaságban található Csasiv Jar városa

– írja a védelmi minisztérium a közleményében.

A „felszabadítás” (az oroszok terminológiájában ez az Ukrajna ellenőrzése alatt álló települések elfoglalását jelenti) közel 500 nap után jött el, ezzel ez lett a 2022 februárjában indított orosz-ukrán háború egyik leghosszabb csatája. Egyes mibloggerek szerint a harmadik a listán, mindössze két erőddé erősített település bevétele tartott hosszabb ideig: Marijinka (616 nap) és Avgyijivszka (orosz Pervomajszke – 545 nap).

Russian forces have captured the city of Chasiv Yar, Kostyantynivka direction, Donetsk Oblast. The battle lasted for 483 days, making it the third longest battle of the war, after Marinka (616 days), and Pervomaiske (545 days). Pre-war population: ~14,400.Total land area:… pic.twitter.com/QnVxZQCMWa https://t.co/QnVxZQCMWa — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) July 31, 2025

Csasziv Jar lakossága a háborút megelőzően mintegy 14 ezer fő körül volt, viszont a több mint egy évig tartó harcok következtében teljesen elnéptelenedett. A város egy magaslaton fekszik, emiatt stratégiai fontosságúnak számított a bevétele, mivel innen több irányba is megindulhatnak az orosz katonák.

A területről Konsztantyinovka, Druzskovka, és nagyobb távlati célként akár a Donyeck megye központjának számító Kramatorszk felé is megnyílhat az út.

A német OSINT-elemző (nyílt forráskódú adatokból dolgozó) és újságíró, Julian Röpcke is elismerte, hogy a város több pontján is felhúzták a zászlót, ezzel egyértelművé téve, hogy valóban az oroszok vették át ott a felügyeletet. Kiemelte viszont, hogy a város központi részén nem látható a győzelmet jelző lobogó, így könnyen meglehet, hogy ezen a területen egyelőre nem sikerült teljesen átvenni az ellenőrzést. A város déli részén található településrész viszont az ő ismeretei alapján is orosz kézre került.

#NewsMap Russian invasion forces claim the total capture of #Chasiv_Yar, indeed hoisting their flags in the most Western areas of the town (geolocated by me).However, no flags are hoisted in the center, indicating a possible Ukrainian presence in that (mostly cut-off) area. pic.twitter.com/mvymtyPcuq https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) July 31, 2025

Az eseményeket folyamatosan követő térképek egyelőre vegyesen jelölik a helyzetet: az ukránokhoz köthető Liveuamap és Deepstatemap egyelőre nem jelzi, hogy az oroszok megnyerték volna az ostromot, míg az oroszokhoz kapcsolható Militarysummary apróbb területeket jelöl már csak vitatottnak, a szintén Moszkvával jó viszonyt ápoló Divgen viszont teljesen elfoglalnak jeli már a területet.

