Ukrajna vált a világ vezető hatalmává a modern háborúk kulcsfegyverében: a nyugatiak is csak másolják

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A 2022-es ukrajnai orosz inváziót követően Kijevnek gyorsan kellett lépnie, hogy megállítsa az támadásokat. Remek felismeréssel és gyors intézkedésekkel a drónok felé fordultak, és ebben gyorsan a világ egyik vezető erejévé váltak, egy sor egyedi megoldást kezdtek alkalmazni. Az is az ukránok javára írandó, hogy páratlanul gyorsan be is vetik ezeket a frontvonalon, majd a tapasztalatokat azonnal bele is építik a legújabb fejlesztésekbe. Fairlamb szerint

az ország nyugati partnerei viszont nem vonják le a megfelelő következtetéseket az elmúlt évek eseményeiből.

A befektető kiemelte, hogy a kelet-európai országban nagyon nagy figyelmet fordítottak a gyors innovációra, a legkreatívabb elektronikus jelzavarás elleni működésre. Az interjú során négy kiemelt szempontot emeltek ki, amelyben Ukrajna a világ élvonalában jár:

Gyors alkalmazkodóképesség , amely szinte hónapról hónapra újulnak meg.

, amely szinte hónapról hónapra újulnak meg. A termelést decentralizáltan oldották meg , az ország számos pontján kisebb műhelyekben.

, az ország számos pontján kisebb műhelyekben. Nagy mennyiségben és o lcsón tudnak termelni .

. A beszállítók szerepére kiemelt figyelmet fordítani.

A megszólaló kiemelte, hogy ezt az iszonyatos tempót a Nyugat egyáltalán nem követi le, inkább az elavult gondolkodás csapdájába rekedtek, amiben Oroszország és Kína is hamar lekörözi őket. Még mindig a drága platformok dominálnak a stratégiai felfogásban, miközben a jövő háborúiban már az olcsó, de rendkívül romboló dolgok fognak dominálni. Fairlamb viszont már olyan esetekről is beszámolt, hogy a nyugati cégek egyszerűen ellopják az ukrán tudást:

Voltak már olyan esetek… igen, vannak nyugati cégek, amelyek Ukrajnába jöttek (…) Aztán lényegében eltűntek. És hat hónappal később előálltak valamivel, ami nagyon-nagyon hasonlított ahhoz, amiben partnerséget szerettek volna kötni egy céggel

– mondta, hozzátéve, hogy legalább négy ilyen példát ismer.

Az ukrán dróntechnológia egyik legnagyobb előnye az olcsóság, mivel így könnyen bele lehet nyúlni az eszközökbe, pillanatok alatt meg tudnak újulni, és azonnal a frontra szállíthatóak. Hetek alatt jöhetnek az újabb verziók, így a fluktuáció rendkívül gyors. Ezzel szemben a nyugati gondolkodás, drága, hosszú ideig fejlesztett csúcseszközöket lát maga előtt, amelyek gyakran hónapok alatt érnek a frontra. Kiemelte, hogy az Egyesült Államoknak és Európának is jóval nagyobb figyelmet kellene fordítania a kicsi, gyorsan bevethető, olcsó, de halálos eszközök fejlesztésére, mivel könnyen lemaradhatnak a versenyfutásban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio