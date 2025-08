Óriási hibát azonosítottak a ChatGPT-ben: azonnal lépnie kellett az OpenAI-nak

Az OpenAI csütörtökön váratlanul

megszüntette azt a rövid életű kísérleti funkcióját, amely lehetővé tette a felhasználók számára, hogy ChatGPT beszélgetéseiket kereshetővé tegyék a Google és más keresőmotorok számára.

A funkció lényege az lett volna, hogy a felhasználók egy jóváhagyást követően képesek legyenek megosztani a beszélgetéseiket, ezzel kereshetővé téve őket mások számára is.

A döntés a közösségi médiában megjelenő kritikák hatására született, mindössze órákkal a probléma nyilvánosságra kerülése után.

A botrány akkor robbant ki, amikor felhasználók felfedezték, hogy a "site:chatgpt.com/share" keresőkifejezéssel

több ezer idegen ChatGPT-beszélgetés vált elérhetővé a Google keresőjén keresztül.

Ezek között voltak hétköznapi kérdések, de személyes egészségügyi problémák és szakmai jellegű, érzékeny információkat tartalmazó beszélgetések is.

Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a funkció túl sok lehetőséget teremtett arra, hogy a felhasználók véletlenül olyan dolgokat osszanak meg, amelyeket nem szándékoztak

- magyarázta az OpenAI biztonsági csapata az X-en, elismerve, hogy a biztonsági korlátok nem voltak elegendőek a visszaélések megakadályozására.

We just removed a feature from @ChatGPTapp that allowed users to make their conversations discoverable by search engines, such as Google. This was a short-lived experiment to help people discover useful conversations. This feature required users to opt-in, first by picking a chat… pic.twitter.com/mGI3lF05Ua https://twitter.com/ChatGPTapp?ref_src=twsrc%5Etfw