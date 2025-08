Váratlan veszéllyel kellett szembenéznie az orosz atom-tengeralattjáróknak: lecsapott a természet

Az angol lap által megszerzett műholdképek szerint a 8,8-as erősségű földrengés által kiváltott hullámok elérték a Ribacsij bázist, ahol az orosz Csendes-óceáni Flotta nukleáris tengeralattjáróinak többsége állomásozik. Az Umbra Space műhold csütörtök reggel készített felvételei azt mutatják, hogy az egyik móló egy szakasza elhajlott eredeti helyzetéből, ami arra utal, hogy leszakadhatott a rögzítéseiről. A szakértők szerint

a becsapódás idején valószínűleg nem volt tengeralattjáró a mólónál, és a szerkezeti kár önmagában csekély katonai jelentőséggel bír.

A Ribacsij bázis az Avacsa-öbölben található, körülbelül 120 kilométerre a földrengés epicentrumától. Az öbölben található még a Petropavlovszk-Kamcsatszkij haditengerészeti bázis, valamint külön rakétatöltő és hajógyári létesítmények is.

Russia's Nuclear Submarine Base in Kamchatka Damaged During Tsunami — The TelegraphDuring the tsunami in Vilyuchinsk, the pier at the naval base was damaged. Satellite images showed that part of the pier had shifted from its original position, indicating potential damage.… pic.twitter.com/IJLsaZTn1z https://t.co/IJLsaZTn1z