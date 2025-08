Elképesztő videó: hullottak a tűpontos FAB-bombák az ukrán városra, elpusztították a kulcsfontosságú hidat

Ukrán források szerint az orosz harci gépek szombaton, este 6 óra körül kerítettek sort a támadásra. A bombázás komoly károkat okozott a híd szerkezetében. A támadásról készült felvételeken jól látszik:

a híd ugyan nem omlott össze, a robbanás átlyukasztotta az úttestet.

‼️ Russia has destroyed bridge in Kherson that connected an entire Korabelny district: now the territory is completely isolated from the city. pic.twitter.com/mKkBW3Ree1 https://t.co/mKkBW3Ree1