Kiderült, 200 millió dolláros bálterem készül a Fehér Házban: durván kiakadtak Donald Trump kritikusai

A nagyszabású bálterem építése szeptemberben kezdődik, és a tervek szerint Trump második elnöki ciklusának végéig, 2029 januárjáig fejeződne be.

Az amerikai elnök csütörtökön újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a projekt nem közpénzből valósul meg.

Mindig is mondtam, hogy tenni fogok valamit a bálteremért, mert kellene egy. Ez egy nagyszerű örökséget hagyó projekt lesz, és szerintem különleges lesz

- jelentette ki Trump. Az elnöki hivatal közlése szerint a kb. 8400 négyzetméteres terem a Fehér Ház "jelenlegi, jelentősen átalakított és újjáépített" keleti szárnya helyén lesz.

Press Secretary Karoline Leavitt has announced the construction of a 90,000sqft ballroom at the White House beginning in September. pic.twitter.com/QRkrDP70WD https://t.co/QRkrDP70WD

Több mint 150 éve szeretnének báltermet a Fehér Házban. Soha nem volt olyan elnök, aki értett a báltermekhez. Én nagyon jó vagyok ebben

- vélekedett a '70-es években ingatlanbefektetőként elhíresült Trump.

A demokraták élesen bírálták a terveket.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakcióvezetője szerint a projekt jól példázza, hogy Trump saját magát és a luxusra vágyó gazdagokat részesíti előnyben, míg a mindennapi amerikaiakat megszorítások érik.

Trump a projekt bejelentésekor arra is kitért, hogy a jelenlegi megoldás, azaz hogy sátrakat állítanak fel a kertben, nem megfelelő:

Amikor esik, az katasztrófa... Az emberek csúszkálnak a sátorig, nem szép látvány. A nők a gyönyörű estélyi ruháikban, a frizurájukkal, és mire odaérnek, szörnyen néznek ki.

A Fehér Ház Történelmi Szövetsége üdvözölte Trump tervét. Stewart D. McLaurin, a szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a Fehér Ház története során folyamatosan fejlődött, és a korábbi vitatott bővítések ma már ikonikus elemei az épületnek.

Nemrég az is kisebb port kavart, hogy

Trump lebetonoztatta a hivatal legendás rózsakertjét,

és – egyesek szerint – Mar-a-Lagó-i birtokára hajazó, spanyol típusú teraszt hozott ott létre, mely nemrég készült el.

THE ROSE PATIO : A look at the renovated White House Rose Garden, now much more of a stone patio. pic.twitter.com/uAkduW3TaV https://t.co/uAkduW3TaV